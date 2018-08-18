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13:29 18 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش السوري في ريف اللاذقية، سوريا

    كاتب إسرائيلي يدعو لفتح حوار مع الأسد

    © Sputnik . Morad Saeed
    العالم
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    دعا موقع إلكتروني إسرائيلي إلى ضرورة إجراء حوار مباشر مع الرئيس السوري، بشار الأسد، إذا أرادت بلاده إبعاد إيران عن الأراضي السورية.

    وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم السبت، أن النتائج الجديدة على الأرض في قلب سوريا تعني ضرورة تفهم ما يجري في الدولة السورية الجارة، والابتعاد مؤقتا عن العمل العسكري، سواء ضد سوريا أو ضد إيران والذي جرى من قبل داخل الأراضي السورية.

    مفاوضات غير مباشرة

    إحدى طائرات الإرهابيين المدمرة في سوريا
    © Sputnik . Murad Said
    سوريا... عرض طائرات الإرهابيين
    أوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن هناك أوقات للعمل العسكري، وأوقات أخرى لإدارة مفاوضات، وذلك كله بهدف الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وأن التغيرات التي جرت في سوريا تلزم إسرائيل التفكير في فتح مفاوضات غير مباشرة مع سوريا عبر وساطة روسية، تساعد في الحيلولة دون إقامة قواعد عسكرية إيرانية في سوريا، وتعمل على إبعاد إيران عن الأراضي السورية كلية.

    وقال المحلل السياسي، رونين دنجور، للموقع الإسرائيلي، أن دعوة وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، في ديسمبر/ كانون الأول 2011، والخاصة بأن الجيش السوري، بقيادة بشار الأسد إلى زوال خلال عدة أسابيع فقط، وبأن سلفه، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، أوضح، في يونيو/تموز 2014، بأن خطة "سايكس بيكو" في طريقها للتنفيذ، في الوقت الراهن، وبأن حدود منطقة الشرق الأوسط ستتغير.

    انتهت إلى زوال

    كل تلك التصريحات انتهت، وإلة زوال، وتغير الوضع على الأرض السورية، بعد نجاح الجيش السوري في تغيير الخريطة الثورية في الأراضي السورية ككل.

    أكد الكاتب الإسرائيلي في دراسته المطولة أن الجيش السوري حقق نجاحات متوالية بالقرب من هضبة الجولان، بموافقة إسرائيلية، وبأن الحكومة الإسرائيلية ستوافق على نشر قوات تابعة للأمم المتحدة بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية المشتركة، وفقا لاتفاق الفصل الموقع في العام 1974.

    اعتماد خاطىء

    الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017
    © Sputnik . Mikhail Klimentiyev
    لأول مرة... بشار الأسد يزور هذه الدولة قريبا
    وأشار الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي إلى أن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة في سوريا من الممكن أن يطول وقته، ولكن من الأجدى إعادة التفكير في إدارة مفاوضات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بهدف الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

    وأنهى الكاتب دراسته المفصلة حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي كثير من دوله، بأن الحل الأفضل لإسرائيل وخاصة فيما يتعلق بإيران، هو إدارة مفاوضات مع سوريا بوساطة روسية.

    انظر أيضا:

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    بشار الأسد, روسيا, روسيا, سوريا, ضاحية الأسد, سوريا
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