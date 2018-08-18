يوتين يتسبب في تأجيل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية

أجل حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كاينسل، على رجل الأعمال النمساوي فولفغانغ مايلينغير عن الوقت المحدد لبدئه بسبب تأخر فلاديمير بوتين على الحفل.

© Sputnik . mikhail Klimentev رئيس الطهاة في زفاف وزيرة الخارجية النمساوية يتمنى التقاط سيلفي مع بوتين

موسكو- سبوتنيك . وذكرت قناة "أوي 24" بأن الحفل كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو لكن تم تأجيله لبعض الوقت بسبب تأخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة عشر دقائق. وقد تم إغلاق الطريق الرئيسي خصيصا لتسهيل حركة موكب بوتين. وقام بوتين حال وصوله إلى حفل الزفاف بإهداء كاينسل باقة من الورود.

ومن بين ضيوف الحفل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ونائب المستشار هاينز كريستيان شتراخ وزوجته، وزير الدفاع ماريو كوناسيك والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو وآخرين.

وبعد حفل الزفاف، سيسافر بوتين إلى برلين، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.