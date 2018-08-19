زلزال بقوة 7.9 درجة يضرب جزيرة تونغا بالمحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 7.9 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من أرخبيل جزر الفيجى فى جنوب غرب المحيط الهادي.

موسكو — سبوتنيك. وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 290 كيلومترا شمال شرق جزيرة تونغا [بفيجي] وعلى عمق 570 كيلومترا.