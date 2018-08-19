جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

© REUTERS / Gleb Garanich جمهورية لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

لوغانسك — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم، ومدافع رشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة"، مشيرا إلى أنها " لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين ".

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية برفوميسك من مواقع تابعة للقوات الأوكرانية بمنطقة زولوتوي.

يذكر أن مجموعة الاتصال حول أوكرانيا وافقت على نظام جديد لوقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليو.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.