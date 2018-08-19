أفغانستان... وقف إطلاق نار مشروط بمناسبة عيد الأضحى لمدة 3 أشهر

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، هدنة مع حركة طالبان تبدأ من يوم غد الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، لمدة ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن الهدنة لن تصبح سارية إلا بإعلان حركة طالبان موافقتها عليها.

كابول — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الحكومي عن الرئيس الأفغاني كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، قال فيها "ابتداء من الغد، الذي يصادف يوم عرفة، ولغاية مولد الرسول (محمد والذي يوافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر)، بشرط أن تقوم طالبان أيضا بإعلان وقف لإطلاق النار خلال هذه الفترة أو أي وقت يحددونه اعلن وقفاً لإطلاق النار".

© Sputnik . Ishtiaq Mahsud مسلحو "طالبان" يسيطرون على منطقة بلجراغ شمال أفغانستان وأضاف الرئيس أن دعوته للهدنة تأتي "بعد المشاورات مع مختلف شرائح المجتمع علماء الدين الأحزاب النساء الشباب واحتراما لدعوات رجال الدين الذين اجتمعوا في مؤتمر مكة المكرمة ومنظمة التعاون الإسلامي وخادم الحرمين الشريفين".



