وزير إسرائيلي: "حماس" تملي شروطها علينا

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن نفتالي بينيت، وزير التعليم، ورئيس حزب "البيت اليهودي" هاجم، وبقوة، وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، على خلفية الانتهاء من توقيع اتفاق التهدئة مع "حماس".
وقال نفتالي بينيت، وزير التعليم، إن ليبرمان يمنح حركة "حماس" جوائز وهدايا على حساب الأمن القومي الإسرائيلي، وبأن سياسته تجاه قطاع غزة طيلة الـ140 يوما الماضية، جلبت الحرائق على مستوطنات "غلاف غزة". وبأن الحركة باتت تملي شروطها على إسرائيل.
يشار إلى أن ليبرمان دعا إلى فتح حوار مباشر مع الفلسطينيين في قطاع غزة، بعيدا عن قادة حركة "حماس".
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