قوات فلسطينية وإسرائيلية تشارك في "عملية إنقاذ" بالأردن

شاركت السلطة الفلسطينية كل من الأردن وإسرائيل في إطفاء حريق اندلع في سيارة نقل بالقرب من جسر اللنبي.

وقال المحلل السياسي في إذاعة "صوت إسرائيل"، شمعون آران، إن أطقم الإطفاء الفلسطينية شاركت نظيرتيها الأردنية والإسرائيلية في إطفاء حريق اندلع بالقرب من جسر اللنبي.

שת"פ ישראלי —ירדני —פלשת'



צוותי כיבוי ישראלים ירדנים ופלשתיינים פעלו יחד לכיבוי שריפה במשאית סמי טריילר, שהובילה קרטונים ועלתה באש בצד הירדני של מעבר אלנבי.



צוות הכיבוי הפלש' הגיע מיריחו.

לאחר כרבע שעה השתלטו על האש.

הצוות הירדני הודה לצוות הישראלי



קרדיט דוברות כב"ה מחוז יו"ש. pic.twitter.com/CwXEATDjkb — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 19, 2018

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن أطقم الإطفاء اشتركت معا في إطفاء حريق اندلع في سيارة نقل كانت تحمل "كراتين ورق"، على الجانب الأردني من جسر اللنبي.

وصل الطاقم الفلسطيني من مدينة أريحا، بعد مرور ربع ساعة فقط من اندلاع الحريق.