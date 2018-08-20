إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة

قالت محطة (سي.إن.إن ترك) إن عدة رصاصات أطلقت من سيارة على السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة اليوم الاثنين فأصابت نافذة في موقع أمني دون أن يسبب ذلك وقوع ضحايا.

وأضافت أن فرق الشرطة تبحث عن الجناة الذين فروا في سيارة بيضاء بعد الهجوم الذي وقع في نحو الساعة الخامسة صباحا(0200 بتوقيت غرينتش).

وتزامن الهجوم مع خلاف متفاقم بين أنقرة وواشنطن بسبب محاكمة قس أميكي في تركيا.