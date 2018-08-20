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20:07 20 أغسطس/ أب 2018
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    السفارة الأمريكية في موسكو

    اعتقال رجلين بعد إطلاق الرصاص على سفارة أمريكا في أنقرة

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم
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    اعتقلت السلطات التركية رجلين يشتبه في إطلاقهما النار على السفارة الأمريكية في أنقرة اليوم الاثنين في هجوم يتزامن مع تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب محاكمة قس أمريكي في تركيا.

    ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، لم يصب أحد في الهجوم الذي ندد به المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتبره محاولة "لإثارة الفوضى".

    تركيا
    © REUTERS / Murad Sezer
    إطلاق رصاص على السفارة الأمريكية في أنقرة
    وقالت وزارة الخارجية التركية إنها شددت الاجراءات الأمنية على السفارة والبعثات الأمريكية الأخرى والموظفين الأمريكيين في تركيا.

    وكشف مكتب حاكم أنقرة أن المهاجمين أطلقا ست رصاصات على بوابة أمنية للسفارة من سيارة بيضاء، أصابت ثلاثة منها بوابة حديدية ونافذة.

    وأصدر المكتب بيانا آخر مساء اليوم يقول إن رجلين في أواخر الثلاثينات من العمر اعتقلا وتم ضبط سيارة ومسدس وإنهما اعترفا بإطلاق النار، وأضاف أن المشتبه بهما لهما سجلات جنائية وأنه يجري التحقيق في علاقاتهما.

    يذكر أن السفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.

    وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة "يمكننا تأكيد تعرض السفارة الأمريكية لحادث أمني في وقت مبكر من هذا الصباح. ليس لدينا تقارير عن وقوع أيь إصابات ونتحقق من التفاصيل"، متابعا "نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع".

    وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة "خبر ترك" فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص.

    وسبق أن استهدف مسلحون السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية من قبل.

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    الكلمات الدلالية:
    أنقرة, السفارة الأمريكية, هجوم, تركيا
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