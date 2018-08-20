اعتقال رجلين بعد إطلاق الرصاص على سفارة أمريكا في أنقرة

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، لم يصب أحد في الهجوم الذي ندد به المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتبره محاولة "لإثارة الفوضى".
وكشف مكتب حاكم أنقرة أن المهاجمين أطلقا ست رصاصات على بوابة أمنية للسفارة من سيارة بيضاء، أصابت ثلاثة منها بوابة حديدية ونافذة.
وأصدر المكتب بيانا آخر مساء اليوم يقول إن رجلين في أواخر الثلاثينات من العمر اعتقلا وتم ضبط سيارة ومسدس وإنهما اعترفا بإطلاق النار، وأضاف أن المشتبه بهما لهما سجلات جنائية وأنه يجري التحقيق في علاقاتهما.
يذكر أن السفارة مغلقة هذا الأسبوع بمناسبة عطلة عيد الأضحى.
وقال ديفيد جينر المتحدث باسم السفارة "يمكننا تأكيد تعرض السفارة الأمريكية لحادث أمني في وقت مبكر من هذا الصباح. ليس لدينا تقارير عن وقوع أيь إصابات ونتحقق من التفاصيل"، متابعا "نشكر الشرطة التركية على هذا التحرك السريع".
وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة "خبر ترك" فرق الشرطة وهي تفحص أحد مداخل السفارة فيما يمكن رؤية الأضرار التي لحقت بنافذة بسبب الرصاص.
وسبق أن استهدف مسلحون السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصلية في إسطنبول وتعرض المقران لعدة تهديدات أمنية من قبل.
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