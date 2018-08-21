في ضوء التوجه العالمي للتخلي عن الدولار والانتقال إلى التعامل بالعملة الوطنية، هل من الممكن إنشاء عملة موحدة لدول العالم العربي؟

نعم 26.5% (22)

لا 73.5% (61) صوتوا: 83 جميع استطلاعات الرأي نعم

لا جميع استطلاعات الرأي