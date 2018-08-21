ميلانيا ترامب تقوم بأول جولة أفريقية لها من دون زوجها

أعلن مكتب "سيدة أمريكا الاولى"، ميلانيا ترامب، أنها تستعد للقيام بأول جولة أفريقية لها، في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت سيدة أمريكا الأولى، في بيان لها: "ستكون هذه المرة الأولى التي أسافر فيها إلى أفريقيا، وأنا متحمسة لتثقيف نفسي بشأن القضايا التي تواجه الأطفال في جميع أنحاء القارة، في الوقت الذي أتعلم فيه أيضا ثقافتها وتاريخها الثري"، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

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وليس من الواضح حتى الآن إلى أين ستسافر تحديدا ميلانيا ترامب بداخل قارة أفريقيا الشاسعة، أو متى، وفقا لمديرة مكتبها، ستيفاني غريشام، فإن البيت الأبيض "سيصدر تفاصيل عن الزيارة خلال الأسابيع المقبلة".

يذكر أن ميلانيا ترامب سافرت بمفردها إلى كندا، بينما قام بالعديد من الرحلات مع زوجها.

ومن المتوقع أن تركز جولة ميلانيا ترامب في أفريقيا على مشاريع النوايا الحسنية.

وقالت ترامب في البيان: "أتطلع إلى تسليط الضوء على العمل الإنساني الناجح وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها في العديد من البلدان".

ولم يسافر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إلى أفريقيا منذ توليه منصبه، ووصف المهاجرين القادمين من أفريقيا وهايتي في شهر يناير/ كانون الثاني، بأنهم من دول "حثالة".

ولكن عكس زوجها، أشارت ميلانيا ترامب في بيانها إلى نهج أكثر هدوءا، قائلة: "نحن مجتمع عالمي، وأعتقد أنه من خلال الحوار المفتوح وتبادل الأفكار لدينا فرصة حقيقية للتعلم من بعضنا البعض".