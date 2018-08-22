تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مطار بروكسل الدولي

نجح خبراء المتفجرات في بلجيكا في تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية عثر عليها في مطار بروكسل الدولي.

© REUTERS / Francois Lenoir أنباء عن تعطل عمل مطار بروكسل الدولي بسبب حريق

بروكسل — سبوتنيك . وأفادت إدارة مطار بروكسل بهذا الشأن أنه "تم العثور على القنبلة اليوم الاثنين، أثناء أعمال البناء في منطقة الشحن التابعة للمطار".

يذكر أنه تم إبطال مفعول هذه القنبلة بسهولة من قبل أفراد الهندسة بالجيش البلجيكي المتخصصين بتفكيك وتدمير المتفجرات العبوات الناسفة. ولم تشكل العملية أي خطر مباشر على المسافرين أو تعطيل رحلات السفر، فقد تم تحديد محيط أمان يبلغ نصف قطره 100 متر.