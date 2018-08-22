إطلاق سراح جهادي عن طريق الخطأ في فرنسا

وكشفت عن المعلومة صحيفة "لوكانار أونشيني"، التي أفادت بأن الجهادي كان ينتظر محاكمته في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكن القاضي أطلق سراحه عن طريق الخطأ في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
ويقبع الجهادي المدعو وليد.ب في السجن منذ عام 2016 بتهمة تحضيره لاعتداء إرهابي كان يستهدف مدينة ليون، بالإضافة لانتمائه لمجموعة كانت تهرب الجهاديين الفرنسيين إلى سوريا.
هذا وما زال المتهم خارج السجن حيث تبحث عنه السلطات لاعتقاله مجدداً، وقد وصف المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية بينجامان غريفو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، ما حدث بـ "الخطأ الفادح".
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