إطلاق سراح جهادي عن طريق الخطأ في فرنسا

أكدت وزارة العدل الفرنسية، وقوع خطأ فادح عندما قام أحد القضاة الفرنسيين بإطلاق سراح جهادي فرنسي لم تنته فترة سجنه، وذلك في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

© REUTERS / POOL القضاء الفرنسي يعاقب ناشري صور عارية لدوقة بريطانية

باريس — سبوتنيك . وذكرت وزارة العدل بأن القاضي "ارتكب خطأً ونسي تجديد الحبس الاحترازي للمتهم".

وكشفت عن المعلومة صحيفة "لوكانار أونشيني"، التي أفادت بأن الجهادي كان ينتظر محاكمته في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكن القاضي أطلق سراحه عن طريق الخطأ في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

ويقبع الجهادي المدعو وليد.ب في السجن منذ عام 2016 بتهمة تحضيره لاعتداء إرهابي كان يستهدف مدينة ليون، بالإضافة لانتمائه لمجموعة كانت تهرب الجهاديين الفرنسيين إلى سوريا.

هذا وما زال المتهم خارج السجن حيث تبحث عنه السلطات لاعتقاله مجدداً، وقد وصف المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية بينجامان غريفو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، ما حدث بـ "الخطأ الفادح".