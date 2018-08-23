بوتين يخطط لزيارة قمة سنغافورة في نوفمبر

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف لصحيفة "إزفستيا"، رداً على سؤال حول الزيارة المحتملة للرئيس الروسي إلى القمة: "نعم، من المخطط القيام بذلك".
هذا وفي وقت سابق، صرح وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، بأن سنغافورة تنتظر زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقمة آسيان وقمة شرق آسيا، اللتين ستجري فعالياتهما في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.
وستعقد قمة شرق آسيا في 14 — 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.
وتأسست قمة شرق آسيا في عام 2005 كمنتدى للحوار بين قادة دول آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وتعقد اجتماعاتها سنويا على أعلى مستوى بالارتباط مع فعاليات منظمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
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