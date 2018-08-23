بوتين يخطط لزيارة قمة سنغافورة في نوفمبر

أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يخطط لزيارة قمة شرق آسيا، التي ستجري فعاليتها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري في سنغافورة.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف لصحيفة "إزفستيا"، رداً على سؤال حول الزيارة المحتملة للرئيس الروسي إلى القمة: "نعم، من المخطط القيام بذلك".

© Sputnik . Aliksei Nikolskei بوتين: روسيا مستعدة لمناقشة تحليق الطائرات العسكرية مع الناتو لكنهم يرفضون

علاوة على ذلك، "أكد ديمتري بيسكوف لصحيفة "إزفستيا"، إمكانية العمل لعقد اجتماع جديد بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في سنغافورة ".

هذا وفي وقت سابق، صرح وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، بأن سنغافورة تنتظر زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقمة آسيان وقمة شرق آسيا، اللتين ستجري فعالياتهما في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.

وستعقد قمة شرق آسيا في 14 — 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.

وتأسست قمة شرق آسيا في عام 2005 كمنتدى للحوار بين قادة دول آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وتعقد اجتماعاتها سنويا على أعلى مستوى بالارتباط مع فعاليات منظمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".