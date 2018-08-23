الرئاسة التركية: تصريحات بولتون اعتراف بتحويل تركيا إلى هدف استراتيجي لأمريكا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، تؤكد أن تركيا أصبحت هدفا استراتيجيا في حربها الاقتصادية.

وأضاف قالن إن تصريحات بولتون، بخصوص الوضع الاقتصادي التركي "هي بمثابة اعتراف بأن الإدارة الأمريكية حوّلت شريكا لها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى هدف استراتيجي في حربها الاقتصادية"، حسب وكالة أنباء الأناضول.

© REUTERS / Demiroren News Agency/DHA تركيا تدعو الولايات المتحدة إلى احترام استقلال القضاء التركي

وأكد قالن أن الأمر لا يقتصر على تركيا فقط، لأن الإدارة الأمريكية، فعلت نفس الأمر مع دول المكسيك وكندا والصين وروسيا وإيران والاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن مشكلة تركيا مع الولايات المتحدة، "جزء من المشاكل التي تعيشها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العالم".

وأكد بولتون في تصريحات سابقة أن "الأزمة، التي تمر بها الليرة التركية تنتهي بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، مضيفا أن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي".