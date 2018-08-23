بوروشينكو يعتذر عن وعوده غير المنفذة عام 2014

اعتذر الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشنكو، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، للأوكرانيين عن الوعود، التي قطعها على نفسه في عام 2014، بإنهاء العملية العسكرية بدونباس في غضون ساعات.

موسكو- سبوتنيك . وقال بوروشنكو، متحدثا في دنيبرو خلال احتفالات يوم العلم الوطني لأوكرانيا: "قبل أكثر من 4 سنوات، قلت إن عملية مكافحة الإرهاب ستستمر لساعات وليس لشهور. ليس من المهم الآن في أي سياق قيلت هذه الكلمات. كما أن المعنى المجازي لهذه التصريحات ليس مهما. لقد اعتبرها الناس فرصة لإنهاء الحرب بشكل سريع جدا، يؤسفني أنني أثرت توقعات مبالغ فيها، أعتذر بصدق أنني أعطيت أملا لم يتحقق، أنا آسف لأنني قدمت وعدا لم يتحقق، وأطلب الصفح عن ذلك".

وأضاف بوروشينكو، بالنسبة لي هو "درس خطير في موقف دقيق، وخطير بالنسبة للتصريحات والوعود".

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات في مينسك، التي وافقت على 3 وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، بما في ذلك إقامة الهدنة، إلا أن الصدامات العسكرية ما زالت تحدث هناك بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة من الطرفين.