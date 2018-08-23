الاتحاد الأوروبي: إعلان إسرائيل خطط بناء وحدات إستيطانية جديدة يهدد حل الدولتين ونعارضه

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن رفضه لإعلان إسرائيل خططا لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، محذرا من أن ذلك الإجراء يهدد التوصل لحل لنزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر قيام دولتين.

أمستردام- سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، "الاتحاد الأوروبي يحذر من أن عملية حل الدولتين ستتعرض للخطر إزاء نية إسرائيل بناء أكثر ألفين وحدة استيطانية في الضفة الغربية"، مضيفا أن"الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية التي لا تتبع القانون الدولي وستكون عقبة أمام السلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، قد صادقا على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

وكشفت إذاعة "صوت إسرائيل" عن أن "معظم هذه الوحدات السكنية ستقام في الكتل الاستيطانية الكبرى وأن حوالي مئة منها ستبنى في بيت إيل".

المصادقة الإسرائيلية هذه جاء على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، قراراً اعتبر أن المستوطنات في القدس الشرقية "ليس لها أي شرعية قانونية"، وطالب إسرائيل بوقف كل أنشطتها الاستيطانية.