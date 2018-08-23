الإدارة الأمريكية ستعلن عن المرحلة الأولى لـ"صفقة القرن" قريبا

قال مصدر أمريكي مقرب من صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إن الحديث الأمريكي عن "صفقة القرن" لن يكون شاملا، إنما عبر مراحل زمنية محددة.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن مصدرا مقربا من البيت الأبيض نفى الحديث الأمريكي عن الإعلان الكامل والنهائي عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

© AP Photo / Hans Pennink السابعة العبرية: ترامب يحشر الشعب الفلسطيني في الزاوية

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الحديث يجري فقط عن الإعلان عن مرحلة أولى للخطة الأمريكية، وليس الخطة بأسرها، وهو ما يتعارض مع تقارير سابقة أوضحت أن الحديث سيدور عن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن "صفقة القرن" بأكملها، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة، الشهر المقبل، في نيويورك.

ويعزى سبب الاكتفاء بالإعلان الجزئي للصفقة إلى المصاعب التي واجهتها الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى المأزق القضائي للرئيس ترامب نفسه.

ونفى مصدر آخر داخل الإدارة الأمريكية للصحيفة ذاتها، إتمام الصفقة، إنما ستتم مضاعفة العمل عليها، في الأشهر المقبلة، للانتهاء من بنودها كافة.

يشار إلى أن القناة السابعة العبرية، كتبت، قبل قليل، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني أن الرئيس ترامب تحدث عن نيته طرح "صفقة القرن" خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في الفترة من 19 سبتمبر/ أيلول إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ ما يعني حشر الشعب الفلسطيني في الزاوية.