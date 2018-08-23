دعوة بريطانيا لزيادة العقوبات على روسيا لن تلقى ترحيبا من الاتحاد الأوروبي

قال دبلوماسيون في بروكسل إنه من غير المرجح أن تلقى دعوة لندن الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا تضاهي العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخرا بسبب هجوم على جاسوس روسي سابق في بريطانيا ترحيبا في التكتل.

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في واشنطن هذا الأسبوع إن على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على روسيا بعد الهجوم على جاسوس سابق بغاز أعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية، حسب وكالة "رويترز".

© Fotolia / Gary عقوبات "جهنمية" أمريكية لا تجدي نفعا

وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي "النقاشات أوضحت أن هناك حدودا واضحة لمدى العقوبات … لا يستبعد ذلك إضافة اسم أو كيان للقائمة السوداء هنا أو هناك. لكن ليس هناك مجال لمزيد من الإجراءات الموسعة التي تمس قطاعات بأكملها".

ويحتاج فرض أية عقوبات جديدة لموافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم 15 آب/ أغسطس الجاري، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى تفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22 آب/ أغسطس الجاري.