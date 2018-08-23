دعوة بريطانيا لزيادة العقوبات على روسيا لن تلقى ترحيبا من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في واشنطن هذا الأسبوع إن على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على روسيا بعد الهجوم على جاسوس سابق بغاز أعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية، حسب وكالة "رويترز".
ويحتاج فرض أية عقوبات جديدة لموافقة بالإجماع من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة.
هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم 15 آب/ أغسطس الجاري، فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.
ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى تفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22 آب/ أغسطس الجاري.
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