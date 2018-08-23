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18:56 23 أغسطس/ أب 2018
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    بومبيو ووزير الخارجية الكوري

    تعيين مبعوث أمريكي إلى كوريا الشمالية لمتابعة نزع السلاح النووي

    © REUTERS / EDGAR SU
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أنه عين مبعوثا خاصا إلى كوريا الشمالية لمتابعة التقدم في مجال نزع السلاح النووي لذلك البلد.

    واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن، "يسعدني أن أعلن أن ستيف بيغون سينضم لفريقنا كممثل خاص في كوريا الشمالية".

    مايك بومبيو
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    بومبيو: ترامب متفائل بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
    وتابع "ستيف سيوجه السياسة الأمريكية حيال كوريا الشمالية ويقود جهودنا لتحقيق هدف الرئيس الأمريكي ترامب لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل نهائي، وكامل، وموثق حسبما اتفق عليه مع الزعيم كيم جونغ-أون".

    وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن، يوم 22 حزيران/ يونيو الماضي، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مدد العقوبات على كوريا الشمالية لعام آخر. وفرضت العقوبات من خلال سلسلة من المراسيم التنفيذية من عام 2008، 2010، 2011، 2015، 2016، 2017. وهي موجهة ضد البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، فضلاً عن عدد من الانتهاكات المزعومة الأخرى لبيونغ يانغ، بما في ذلك وغسل الأموال، والهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان.

    والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في سنغافورة، وصف بالتاريخي، وأعلن ترامب عقب القمة، توقيع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا. ومن جانبه وصف كيم جونغ أون التوقيع على الوثيقة الختامية للقاء مع ترامب بـ"الانطلاقة الجديدة" في العلاقات بين الدولتين، بل وتعهد بأن المستقبل سيشهد "تغييرات كبيرة".

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    الكلمات الدلالية:
    السلاح النووي, مبعوث, أخبار, مايك بومبيو, كوريا الشمالية, أمريكا
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