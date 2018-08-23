العاشرة العبرية: خلافات داخل "حماس" حول التهدئة مع إسرائيل

قالت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الخميس، إن ثمة خلافات حقيقية دبت داخل حركة "حماس" حول التهدئة مع إسرائيل.

وزعمت القناة أن هناك خلافا حقيقيا داخل حركة "حماس" بشأن إتمام اتفاق التهدئة مع إسرائيل، خاصة بين نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ويحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن صالح العاروري يدعو إلى التهدئة مع إسرائيل والانتهاء من الاتفاق، في الوقت الراهن، على النقيض يحيي السنوار، الذي يرغب في ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لتحقيق إنجاز يذكر للحركة.

מחלוקת בצמרת חמאס: סגן מנהיג חמאס, סאלח אל-עארורי המנהל את שיחות המשא ומתן להסדרה עם ישראל בקהיר, מוביל קו שקורא להסדרה כבר עכשיו. מנגד, מנהיג חמאס ברצועת עזה, יחיא סינוואר, דורש ללחוץ עוד על ישראל כדי למקסם את ההישגים של הארגון בשיחות @galberger pic.twitter.com/pSHw8OCQxh — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2018

يشار إلى أن حركة "حماس" تحاول إتمام توقيع اتفاق التهدئة مع إسرائيل، عبر وساطة مصرية، وكذلك من قبل المبعوث الأممي للسلام إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، حيث تجري هذه المباحثات في القاهرة.