نتنياهو يحضر قمة "دول البلطيق" في ليتوانيا

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى ليتوانيا، يلتقي خلالها قادة دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وأستونيا.

قالت القناة العشرين العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدأ صباح اليوم، الخميس، زيارة رسمية لليتوانيا، التقى خلالها بنظيره الليتواني، سواليوس سكورليانس، بهدف الحد مما أسماه بـ"المواقف غير الصديقة" لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال نتنياهو للصحفيين لدى مغادرته إسرائيل إلى العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، صباح اليوم "أود أن أوازن بين مواقف الاتحاد الأوروبي ، غير الصديقة، تجاه دولة إسرائيل؛ من أجل تحقيق علاقة أكثر عدلا وتميزا".وأضاف: "لقد حققت هذا من خلال التعاون مع مجموعات من الدول داخل الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق، وبالطبع مع دول أخرى".وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن نتنياهو سيشارك خلال الزيارة في قمة دول البلطيق ، وسيلتقي مع رؤسائها، وسيبحث القادة الأربعة تعميق التعاون بين دولهم. لافتا إلى أن الزيارة ستستمر 3 أيام.

في وقت قال نتنياهو لنظيره الليتواني:

أشكركم على موقفكم من أجل الحقيقة ومن أجل إسرائيل والدفاع عنها.

وكان المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، قد ذكر أن زيارة نتنياهو لليتوانيا مهمة كونه سيحضر قمة دول البلطيق للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، بهدف زيادة التعاون الاقتصادي مع دولها الثلاث.