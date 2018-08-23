نتنياهو يحضر قمة "دول البلطيق" في ليتوانيا

قالت القناة العشرين العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدأ صباح اليوم، الخميس، زيارة رسمية لليتوانيا، التقى خلالها بنظيره الليتواني، سواليوس سكورليانس، بهدف الحد مما أسماه بـ"المواقف غير الصديقة" لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.الاتحاد الأوروبي، غير الصديقة، تجاه دولة إسرائيل؛ من أجل تحقيق علاقة أكثر عدلا وتميزا".
وأضاف: "لقد حققت هذا من خلال التعاون مع مجموعات من الدول داخل الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق، وبالطبع مع دول أخرى".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إن نتنياهو سيشارك خلال الزيارة في قمة دول البلطيق، وسيلتقي مع رؤسائها، وسيبحث القادة الأربعة تعميق التعاون بين دولهم. لافتا إلى أن الزيارة ستستمر 3 أيام.
في وقت قال نتنياهو لنظيره الليتواني:
أشكركم على موقفكم من أجل الحقيقة ومن أجل إسرائيل والدفاع عنها.
وكان المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، قد ذكر أن زيارة نتنياهو لليتوانيا مهمة كونه سيحضر قمة دول البلطيق للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، بهدف زيادة التعاون الاقتصادي مع دولها الثلاث.
רה"מ נתניהו עם המראתו לליטא:— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 23, 2018
"הוזמנתי לפסגת המדינות הבלטיות.
זו הפעם ה-1 שרא"מ ישראל מבקר בליטא ומוזמן לפסגה הזו.
אנו מעוניינים להדק את הקשרים הכלכליים והמדיניים עם מדינות אלו.
אני מעוניין לאזן את היחס הלא תמיד ידידותי של האיחוד האירופי מול ישראל כדי שנשיג יחס הוגן ואמיתי יותר". pic.twitter.com/DhWhjxtagc
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