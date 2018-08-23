واشنطن لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من الدول بسبب شراء "إس-400"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، إن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من دول العالم بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ناويرت في مؤتمر صحفي: "نحن ضد الشراء المحتمل لـ"إس-400" من قبل شركائنا وحلفائنا حول العالم".

© Sputnik . Ilia Pytalev روسيا قد تبدأ بتسليم منظومة "إس-400" إلى الهند في 2020

وأجابت ناويرت على سؤال ما إذا كانت ستفرض عقوبات ضد بلدان أخرى مثل تركيا، بسبب شراء " إس-400 ": "لقد أوضحنا، أنه ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات في جميع أنحاء العالم".

وأعربت أيضا عن قلقها إزاء احتمال تسارع شحنات "إس-400" إلى تركيا.

وأضافت ناويرت: "إذا كان هذا صحيحا… سيقلقنا ذلك. عندما يقوم حليف في الناتو مثل تركيا، باستخدام "إس-400"، هذا يناقض سياستنا".

ووفقا لدراسة أجرتها وكالة "سبوتنيك"، ستستمر الولايات المتحدة بممارسة الضغط على تركيا من جهات مختلفة لإجبارها على رفض شراء أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية "إس — 400"، وقد يتحول هذا الأمر إلى حرب تجارية متبادلة.

وفي وقت سابق، صرح مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، أنه بعد شراء منظومة "إس-400" من روسيا الاتحادية، يمكن أن تخضع أنقرة لعقوبات بموجب "كاتسا" أو ما يعرف بقانون مواجهة أعداء أمريكا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا وقعتا في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400"، ووفقا لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيستخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.