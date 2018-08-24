بعد أن ضرب هاواي برياح وأمطار… الإعصار لين يتراجع إلى عاصفة من الفئة الثالثة

وتصل سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة إلى 201 كيلومتر في الساعة وتمر إلى الجنوب من الجزيرة الكبرى في هاواي ومن المتوقع أن تلامس الولاية المؤلفة من عدة جزر في المحيط الهادي لدى تحركها جنوبي الأرخبيل، بحسب رويترز.هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أعلنت يوم الأربعاء 22 أغسطس/آب أن التحذير من الأعاصير في جزيرة هاواي تم تمديده إلى يوم الأربعاء ليشمل جزيرة ماوي، لكنها قللت من درجة الإعصار ليصبح من الفئة الرابعة، إذ توقعت حدوث بعض الضعف في العاصفة خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت الهيئة أن سرعة الرياح القصوى للإعصار تقترب من 155 ميلا (250 كيلو مترا) في الساعة، وأنه لا يزال من المتوقع أن يكون إعصارا خطيرا خصوصا عند اقترابه من الجزر.
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