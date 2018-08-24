الحكم بحبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عاما

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة استئناف في كوريا الجنوبية قضت بسجن الرئيسة السابقة باك جون هاي لمدة 25 عاما يوم الجمعة في قضية ناجمة عن فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة أوائل عام 2017.