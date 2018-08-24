سفن كورية شمالية تدخل المياه الإقليمية الروسية

أعلن حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريمورسكي، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 سفن صغيرة من كوريا الشمالية دخلت المياه الإقليمية الروسية بسبب الإعصار.

© Sputnik . Sergey Mamontov روسيا تطالب بتحقيق في تسرب تقرير حول كوريا الشمالية

فلاديفوستوك- سبوتنيك . وقال أحد صحفيي الفريق الإعلامي لحرس الحدود لوكالة "سبوتنيك": "بسبب حركة إعصار "سوليك" على ساحل الإقليم، دخلت سفن صغيرة من جمهورية كوريا الشمالية إلى منطقة مسؤولية إدارة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمنطقة "بريمورسكي كراي"، لظروف قاهرة من أجل الحصول على مأوى من الظروف الجوية غير المواتية".

وكما أشارت الإدارة، فإن أكثر من 10 سفن كورية شمالية دخلت مياه روسيا الاتحادية. وعين حرس الحدود مجموعة إضافية من القوات لمنع أي أعمال غير قانونية محتملة من جانب مواطني جمهورية كوريا الشمالية. كما يتم إبلاغ وكالات إنفاذ القانون والوحدات التابعة لوزارة حالات الطوارئ لمنع حالات الطوارئ المحتملة.

وبعد تحسين الظروف الجوية، سيراقب مكتب حرس الحدود رحيل السفن الصغيرة الكورية الشمالية خارج منطقة الحدود التابعة لروسيا الاتحادية.

هذا وضرب إعصار "سوليك" بحر الصين الشرقي، يوم أمس، الساعة (3:00 بتوقيت غرينتش)، متجها نحو شبه الجزيرة الكورية، وتحرك الإعصار بالاتجاه الغربي — الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، وبلغت أقصى سرعة للرياح 144 كيلومتر في الساعة، التي رافقتها عواصف بسرعة 216 كيلومتر في الساعة.