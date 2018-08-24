سفن كورية شمالية تدخل المياه الإقليمية الروسية

وكما أشارت الإدارة، فإن أكثر من 10 سفن كورية شمالية دخلت مياه روسيا الاتحادية. وعين حرس الحدود مجموعة إضافية من القوات لمنع أي أعمال غير قانونية محتملة من جانب مواطني جمهورية كوريا الشمالية. كما يتم إبلاغ وكالات إنفاذ القانون والوحدات التابعة لوزارة حالات الطوارئ لمنع حالات الطوارئ المحتملة.
وبعد تحسين الظروف الجوية، سيراقب مكتب حرس الحدود رحيل السفن الصغيرة الكورية الشمالية خارج منطقة الحدود التابعة لروسيا الاتحادية.
هذا وضرب إعصار "سوليك" بحر الصين الشرقي، يوم أمس، الساعة (3:00 بتوقيت غرينتش)، متجها نحو شبه الجزيرة الكورية، وتحرك الإعصار بالاتجاه الغربي — الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، وبلغت أقصى سرعة للرياح 144 كيلومتر في الساعة، التي رافقتها عواصف بسرعة 216 كيلومتر في الساعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)