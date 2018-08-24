محامي ترامب يحذر من خطر الثورة في الولايات المتحدة

تحدث محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمدة نيويورك السابق، رودولف جولياني، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، عن إمكانية اندلاع ثورة في الولايات المتحدة، في حال الإطاحة بالرئيس من منصبه نتيجة سحب الثقة.

وأكد جولياني على إمكانية الإطاحة بالرئيس الأمريكي، من منصبه لأسباب سياسية فقط، وفي هذه الحال، فإن "الشعب الأمريكي سيتمرد".

© AP Photo / Hans Pennink لأول مرة... ترامب يتحدث عن عزله

وصرح ترامب ، في وقت سابق، أنه في حال فوز الديمقراطيين، بالأغلبية في الكونغرس نتيجة الانتخابات النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني، واتخاذهم إجراءات سحب الثقة فإن السوق الدولية ستنهار.

وقدم مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي، أقواله أمام محكمة نيويورك، يوم الثلاثاء الماضي، اعترف فيها بدفع أموال لامرأتين، ادعتا إقامة علاقة مع ترامب. وزعم ترامب أولا أنه لا يعرف شيئا عن هذه المدفوعات، إلا أن وسائل الإعلام نشرت لاحقا تسجيلا صوتيا، يوضح أنه على علم بهذه المدفوعات.