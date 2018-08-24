إسرائيل تطلق اسم "شيمون بيريز" على المفاعل النووي بديمونا

قررت إسرائيل إطلاق اسم الرئيس الراحل، شيمون بيريز، على المفاعل النووي المقام في مدينة ديمونا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لوفاته.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم نهاية الأسبوع القادم الكشف عن اللوحة، التي تحمل اسم شيمون بيريز على المفاعل النووي بديمونا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لرحيله.

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو يعلن عقد قمة دول البلطيق القادمة في القدس

وأوردت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد صرح في الاجتماع الأخير للحكومة، الأحد الماضي، بأن بيريز عمل على تدشين المفاعل النووي، ويجب إطلاق اسمه عليه.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن بيريز كان الذراع اليمنى لأول رئيس وزراء إسرائيلي، دافيد بن غوريون، لبناء المفاعل النووي، حيث عمل بيريز سرا، وبشكل رئيسي مع فرنسا، لإنشاء مركز الأبحاث النووية في ديمونا، وهو في عمر ال 29 عاما فقط.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إنشاء المفاعل النووي الإسرائيلي بدأ في منتصف الخمسينيات، عندما تم تقديم طلب مساعدة لفرنسا في إنشائه، واعتبر الطلب استثنائيا. حيث التقى بيريز برئيس الوزراء الفرنسي، آنذاك، موريس بورجيه، في العام 1956.

رفضت المعارضة الفرنسية، آنذاك، تقديم المساعدة لإسرائيل، وكذلك خرجت أصوات إسرائيلية معارضة لتدشين مفاعل نووي إسرائيلي، لذلك نجحت تل أبيب في دفع بورجيه على التوقيع على تقديم تلك المساعدة قبل يوم واحد من انتخاب شارل ديجول في الانتخابات الفرنسية، التي أقيمت في العام 1958.