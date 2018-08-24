إسرائيل تطلق اسم "شيمون بيريز" على المفاعل النووي بديمونا

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يتم نهاية الأسبوع القادم الكشف عن اللوحة، التي تحمل اسم شيمون بيريز على المفاعل النووي بديمونا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لرحيله.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن بيريز كان الذراع اليمنى لأول رئيس وزراء إسرائيلي، دافيد بن غوريون، لبناء المفاعل النووي، حيث عمل بيريز سرا، وبشكل رئيسي مع فرنسا، لإنشاء مركز الأبحاث النووية في ديمونا، وهو في عمر ال 29 عاما فقط.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إنشاء المفاعل النووي الإسرائيلي بدأ في منتصف الخمسينيات، عندما تم تقديم طلب مساعدة لفرنسا في إنشائه، واعتبر الطلب استثنائيا. حيث التقى بيريز برئيس الوزراء الفرنسي، آنذاك، موريس بورجيه، في العام 1956.
رفضت المعارضة الفرنسية، آنذاك، تقديم المساعدة لإسرائيل، وكذلك خرجت أصوات إسرائيلية معارضة لتدشين مفاعل نووي إسرائيلي، لذلك نجحت تل أبيب في دفع بورجيه على التوقيع على تقديم تلك المساعدة قبل يوم واحد من انتخاب شارل ديجول في الانتخابات الفرنسية، التي أقيمت في العام 1958.
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