الكونغو تستبعد زعيم المعارضة بيمبا من قائمة مرشحي الرئاسة

استبعدت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية زعيم المعارضة جان بيير بيمبا ورئيسين سابقين للوزراء من قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول الانتخابات الرئاسية التي تجري في ديسمبر/ كانون الأول والتي نُشرت يوم الجمعة.