مسؤول عسكري إسرائيلي يكذب ليبرمان بشأن التهدئة مع غزة

كذب مسؤول عسكري إسرائيلي بارز ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي من أنه ليس له أي علاقة بكواليس التهدئة مع حركة "حماس".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أن مصدرا عسكريا إسرائيليا بارزا كذب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الخاصة بقوله إنه ليس له علاقة بكواليس التهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وأثبت أنه مطلع على تلك الكواليس بأسرها.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن مشارك في كل ما يدور في كواليس وقصص التهدئة مع "حماس" في غزة، وكان حاضرا في كل المناقشات والمداولات التي دارت حول الاتفاق نفسه، وكان يحصل على كل التقارير الاستخباراتية المتعلقة بالموضوع ذاته.

وأوردت الصحيفة العبرية أن ليبرمان كان على تواصل مع مصر وقطر والإمارات بخصوص التهدئة مع "حماس" في غزة.

سبق وقال ليبرمان، إنه ليس له أي علاقة بمسألة التهدئة ولا يؤمن بها من الأساس، وذلك أثناء لقاءه أمس، الجمعة، برؤساء المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وتحديدا في مستوطنة "كيسوفيم"، وقال خلال اللقاء إن "حماس حركة إرهابية، هدفها تدمير دولة إسرائيل".