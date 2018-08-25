نتنياهو: "صفقة القرن" ليست ملحة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "صفقة القرن" ليست ملحة في الوقت الراهن.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم السبت، على لسان نتنياهو، خلال لقاءه بالصحفيين أثناء زيارته لليتوانيا لحضور قمة دول البلطيق، القول إن "صفقة القرن ليست ملحة في المرحلة الحالية".

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais الإدارة الأمريكية ستعلن عن المرحلة الأولى لـ"صفقة القرن" قريبا

وقال نتنياهو، حول رأيه فيما طرحه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي ، من خطة سلام في الشرق الأوسط، بأنه من الممكن تحقيق السلام، رغم أني لا أرى في هذا الملف أمرا ملحا.

وأوضح نتنياهو في معرض إجابته على أحد الأسئلة، أنه يرى عدم اهتمام الطرف الفلسطيني بـ"صفقة القرن"، بأن الجانب الأمريكي مهتم بالقضية، ونفى أن يكون لديه أي علم باحتمالية إعلان "صفقة القرن" في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما أفادت بعض التقارير في وقت سابق.

يشار إلى أن نتنياهو حضر قمة دول البلطيق في ليتوانيا، أمس الجمعة، في قمة رباعية، هي الأولى من نوعها لإسرائيل، إضافة لليتوانيا، استونيا ولاتفيا.