ترامب يعود إلى البيت الأبيض في نفس يوم إلغاء زيارة بومبيو لكوريا الشمالية

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مساء أمس الجمعة (24 أغسطس آب) بعد حضور مناسبة انتخابية في ولاية أوهايو. وجاءت عودته في نفس اليوم الذي قرر فيه فجأة إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو لكوريا الشمالية في اعتراف علني لأول مرة بتعطل مساعي دفع بيونغ يانغ للتخلص من سلاحها النووي.

وألقى ترامب جزئيا بمسؤولية عدم تحقيق تقدم كاف مع كوريا الشمالية على الصين، مشيرا إلى أن المحادثات النووية التي يقودها بومبيو ستتأجل على الأرجح لحين حل النزاع التجاري مع بكين، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يلغي زيارة وزيره إلى كوريا الشمالية... ويوجه رسالة إلى كيم جونغ أون

ويعد ذلك تحولا كبيرا في لهجة خطاب ترامب الذي أشاد من قبل بالقمة التي عقدها في يونيو/ حزيران مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي وصفها بأنها ناجحة.

وكان ترامب قال إن التهديد النووي الذي تمثله بيونغيانغ انتهى. وقال ذلك على الرغم من عدم وجود إشارة حقيقية إلى استعداد كوريا الشمالية للتخلي بالكامل عن أسلحتها النووية.

ومع ذلك ما زال ترامب يترك الباب مفتوحا لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي.