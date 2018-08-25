ميركل تتفقد "قوات بوتين" عن بعد

ووصلت ميركل إلى جورجيا في إطار جولة في جنوب القوقاز.

Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»(что-то интересное увидела… не оторвёшь… наверное,солдаты на улице купаются) https://t.co/e1qpsq8Lqn — Евдокимов Олег (@EvdokimovOE) August 25, 2018

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وفي جورجيا زارت ميركل قرية اودزيسي عند حدود جمهورية أوسيتيا الجنوبية.

والأغلب ظنا أن ميركل وصلت إلى هذه القرية لتتفقد قاعدة عسكرية روسية في أوسيتيا الجنوبية تبعد بضع مئات الأمتار عن قرية اودزيسي.

وتفقدت ميركل القاعدة العسكرية الروسية عن بعد باستخدام المنظار المكبر كما أظهرت صورة نُشرت على شبكة الإنترنت.

يجدر بالذكر أن مغردي مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هذا المشهد. وقال أحدهم إن ميركل نظرت إلى "قوات بوتين" عبر المنظار المكبر، ولعلها رأت ما خطف بصرها.

وتتواجد قوات روسية في أوسيتيا الجنوبية منذ عام 2008 عندما استغاثت جمهورية أوسيتيا الجنوبية بروسيا لصد العدوان الذي شنته قوات نظام الحكم الجورجي.