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15:34 25 أغسطس/ أب 2018
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    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    تقرير: تقليص المساعدات الأمريكية للفلسطينيين يزيد الضغط على أبو مازن

    © AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY
    العالم
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    قال موقع إلكتروني عبري إن تقليص المساعدات الأمريكية للفلسطينيين يعني زيادة الضغط على الرئيس، محمود عباس (أبو مازن).

    وأفاد الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا"، أمس الجمعة، بأن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقليص 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية للضفة الغربية وغزة، يعني زيادة الضغط على أبو مازن، وبأن الخلافات بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونظيره الأمريكي، تزداد، بمرور الوقت.

    الممثل الخاص للمفاوضات الدولية في الولايات المتحدة جيسون غرينبلات
    © flickr.com/ Haim Zach
    غرينبلات: الفلسطينيون يرفضون "صفقة القرن" قبل الاطلاع عليها
    وأورد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن القرار الأمريكي جاء بعد مشاورات مع المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي أشار إلى تحويل هذه التقليصات لمشاريع أخرى، دون تحديدها.

    وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا قال فيه:"إن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة إلى مشاريع في أماكن أخرى، ما يعني تقليص مساعداتها للفلسطينيين واقتطاع هذا المبلغ من موازنة المساعدات".
    وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس، بالقرار أمس الجمعة.
    وفي مذكرة أرسلت إلى النواب الأمريكيين، قالت الخارجية الأمريكية إنها ستعيد توجيه التمويل "لمشروعات ذات أولوية أهم في مناطق أخرى".
    ولم تحدد حجم التمويل الذي سيتم تقليصه بل ذكرت فقط، أنه أكثر من 200 مليون دور.

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    الكلمات الدلالية:
    محمود عباس أبو مازن, ترامب, فلسطينيون, قطاع غزة, الضفة الغربية
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