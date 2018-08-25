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17:36 25 أغسطس/ أب 2018
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    بنيامين نتنياهو

    صحيفة تكشف سر حضور نتنياهو قمة دول البلطيق

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    العالم
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    كشفت صحيفة عبرية، اليوم السبت، النقاب، عن السر وراء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لليتوانيا.

    ذكرت صحيفة "دافار ريشون" العبرية، أن السبب الحقيقي لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفيلنا، عاصمة ليتوانيا، هو توسط دول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، لإسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، والحد مما أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"المواقف غير الصديقة" لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    نتنياهو يعلن عقد قمة دول البلطيق القادمة في القدس
    وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو طلب في ختام القمة الرباعية بفيلنا، أمس الجمعة، التدخل الضروري والملح للدول الثلاث لدى الاتحاد الأوروبي بهدف العمل على تأييد دول الاتحاد للسياسات الإسرائيلية.

    سبق وقال نتنياهو إن الطريق لقلب الاتحاد الأوروبي يمر عبر دول صغيرة. حيث كتبت القناة العشرين الإسرائيلية أن القمة الرباعية التي أقيمت في ليتوانيا هي بداية قوية لعودة إسرائيل لقلب الاتحاد الأوروبي، وتكوين علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع الدول الثلاث، دول البلطيق، وبأن الوصول إلى قلب الاتحاد الأوروبي يمر عبر مزيد من الصبر، في وقت ناقش نتنياهو في القمة الرباعية قضايا الشرق الأوسط والمنطقة.
    استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ما يمكنه أن تقدمه بلاده للدول الثلاث، سواء التقنية الصناعية المتقدمة أو تقنية السايبر والتقنية الزراعية والاقتصاد القوي، وهو طريق للولوج إلى دول كثيرة من الاتحاد الأوروبي، وهي الدول الأوروبية الصغيرة التي يمكن أن تكون مدخلا حقيقيا لنتنياهو لدى دول الاتحاد الكبرى.

    بنيامن نتنياهو
    © AP Photo/ DEBBIE HILL
    نتنياهو يناقش مشاكل الشرق الأوسط في قمة دول البلطيق
    وقال نتنياهو للصحفيين لدى مغادرته إسرائيل إلى العاصمة الليتوانية، فيلنا، "أود أن أوازن بين مواقف الاتحاد الأوروبي، غير الصديقة، تجاه دولة إسرائيل؛ من أجل تحقيق علاقة أكثر عدلا وتميزا".
    وأضاف: "لقد حققت هذا من خلال التعاون مع مجموعات من الدول داخل الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية، والآن مع دول البلطيق، وبالطبع مع دول أخرى".

    يشار إلى أن نتنياهو دعا دول البلطيق الثلاث إلى عقد القمة الرباعية القادمة في إسرائيل، وذلك بداعي تقوية العلاقات الإسرائيلية مع دول البلطيق. 

    انظر أيضا:

    نتنياهو يعلن عقد قمة دول البلطيق القادمة في القدس
    نتنياهو يناقش مشاكل الشرق الأوسط في قمة دول البلطيق
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    الكلمات الدلالية:
    ليتوانيا, أخبار لاتفيا, البلطيق, إسرائيل, ليتوانيا, الاتحاد الأوروبي
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