القوات الأوكرانية تعلن عن 33 عملية إطلاق نار على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تعرض مواقعها لـ 33 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعن عدم وجود إصابات.

© AFP 2018 / Anatolii Stepanov القوات الأوكرانية تعلن عن 39 عملية إطلاق نار

كييف — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: " إن قوات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 33 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف:" على مدار اليوم الماضي، لم تقع إصابات بين أفراد القوات الموحدة".

هذا وكان قد اعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. و وفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.