اتفاقية مصرية كورية بقيمة 243 مليون يورو

وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، اتفاقا لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 "قطار مترو أنفاق" القاهرة الكبرى بقيمة 243 مليون يورو.

وحسب بيان وزارة التعاون الدولي، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يمول المشروع الصندوق الكوري للتنمية الاقتصادية، ووقع الاتفاق كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير يون يو شيول، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، بحضور هشام عرفات، وزير النقل.

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وأكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على التحرك سريعا لدعم استراتيجية وزارة النقل، والتي تساهم في تحقيق التنمية، وأن أهمية هذا المشروع تأتى في إطار الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتيسير حركة التنقل للمواطنين.

يهدف المشروع إلى خدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث حوالي 1.5 مليون راكب في اليوم، وأضافت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع النقل نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مؤكدة أهمية قطاع النقل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات إلى نحو 30% وأنه سيتم توريد الأربعة قطارات الأولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة نهاية عام 2019.

من ناحيته، أكد السفير يون يو شيول، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، حرص الحكومة الكورية على تعزيز التعاون مع مصر خلال تلك المرحلة المقبلة، وضخ استثمارات جديدة، مشيدا بمناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق نتيجة التعاون النجاح بين مصر وكوريا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كوريا الجنوبية في مارس 2016.