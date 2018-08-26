صحيفة: مسودة اتفاق التهدئة بين "حماس" وإسرائيل شبه جاهزة

تسعى مصر لإقناع وفد حركة "فتح" بالموافقة على اقتراحات القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإيجاد حل لمعضلة الجهة التي ستوقع على مسودة اتفاق، شبه جاهزة، للتهدئة مع إسرائيل لخمس سنوات، على الأقل.

وبحسب صحيفة "الحياة"، يسعى رئيس الاستخبارات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، وطاقم فلسطين في الاستخبارات المصرية، بإقناع وفد "فتح" بالموافقة على اقتراحات القاهرة، المتمثلة في برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على موظفي "حماس" في غزة، ودمج موظفي حكومة "حماس" السابقة المدنيين، مقابل تمكين حكومة التوافق من جمع الجباية الداخلية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

© AP Photo / Dan Balilty, Pool وزير الاستخبارات الإسرائيلي: الكابينيت لم يناقش إسقاط "حماس"