روحاني لأمير قطر: هناك العديد من فرص التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دعم إيران المتواصل للدوحة في مواجهة الإجراءات المفروضة عليها من بعض الدول العربية.

طهران — سبوتنيك. ونقل موقع الرئاسة الإيراني عن روحاني قوله خلال الاتصال "أكد الرئيس على استمرار دعم إيران للدوحة أمام العقوبات غير القانونية"، موضحا "تريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع دولة قطر".

© AP Photo / Iranian Presidency Office روحاني يعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع باكستان

ودعا روحاني أمیر قطر للمشارکة في منتدی الشراکة الآسیویة في طهران، مؤكدا في الوقت ذاته دعم إيران المستمر للدوحة في مواجهة الإجراءات المفروضة عليها من بعص الدول العربية والخليجية، من جانبه أعرب أمير قطر عن شكره لدعوة روحاني للمشاركة في منتدى الشركة الآسيوية بالعاصمة طهران، بحسب موقع الرئاسة.