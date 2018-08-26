تسريب معلومات خطيرة عن الجيش الإسرائيلي

كشفت قناة عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن تسريب معلومات دقيقة ومهمة عن الجيش الإسرائيلي.

أوردت القناة الثانية العبرية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عاجلا قبل أيام في قضية ومسألة حساسة ودقيقة تتعلق بتسريب معلومات عن آلاف المجندين المرشحين للانضمام للخدمة العسكرية.

معلومات دقيقة

© REUTERS / MOHAMMED SALEM وزير الجيش الإسرائيلي يكشف عن خيارات إسقاط "حماس" في غزة

وأفادت القناة، على موقعها الإلكتروني، بأن المجندة التي لم تمر أربعة أشهر على خدمتها بالجيش الإسرائيلي أقامت وحدة معلوماتية تجارية بشكل شخصي، وهي القائمة التي تتعلق بالمجندين المرشحين للدخول في الخدمة العسكرية.

وأوضحت القناة أن المجندة قامت بتسريب تلك المعلومات التي تتعلق بالمجند أو المجندة المرشحين للخدمة، والمعلومات الشخصية الخاصة بهم، أي عدد أفراد الأسرة ومناصبهم وغيرها من المعلومات الدقيقة. وهي المعلومات التي تخص المجندين المولودين، في الفترة من 1988 ـ 1993، فضلا عن المناصب المرشحين لها والوحدات العسكرية المنضمين إليها.





طرف ثالث

© AFP 2018 / THOMAS COEX دراسة: هل تؤثر الحسابات "الإيرانية المزيفة" على الانتخابات في إسرائيل وبحسب التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن مدنيين ساعدهما جنديين آخرين تلقيا معلومات دقيقة عن عدد المجندين والأماكن المرشحين لها في الجيش الإسرائيلي، واتصلوا بهم وبعائلاتهم، وقاموا بنقل المحادثات لطرف ثالث خارجي، وهي التهمة التي استمرت لعدة سنوات، دون أي علم للجيش الإسرائيلي بتلك التسريبات الخطيرة.

تلقى الجيش الإسرائيلي شكاوى عدة حول تسريب تلك المعلومات، ما حدا به إلى فتح تحقيق عاجل.