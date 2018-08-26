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14:35 26 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة

    تسريب معلومات خطيرة عن الجيش الإسرائيلي

    © AP Photo / Tsafrir Abayov
    العالم
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    كشفت قناة عبرية، اليوم الأحد، النقاب عن تسريب معلومات دقيقة ومهمة عن الجيش الإسرائيلي.

    أوردت القناة الثانية العبرية أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عاجلا قبل أيام في قضية ومسألة حساسة ودقيقة تتعلق بتسريب معلومات عن آلاف المجندين المرشحين للانضمام للخدمة العسكرية.

     

    معلومات دقيقة

    تدريبات لحركة حماس
    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
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    وذكرت القناة أن مجندة إسرائيلية جديدة قامت بنقل معلومات دقيقة وخطيرة عن أعداد المجندين الإسرائيليين لجهة معلوماتية خارجية، وأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا عاجلا في الأمر نفسه، حتى أن المجندة الإسرائيلية قامت بالاتصال بالمرشحين وعائلاتهم.

    وأفادت القناة، على موقعها الإلكتروني، بأن المجندة التي لم تمر أربعة أشهر على خدمتها بالجيش الإسرائيلي أقامت وحدة معلوماتية تجارية بشكل شخصي، وهي القائمة التي تتعلق بالمجندين المرشحين للدخول في الخدمة العسكرية.
    وأوضحت القناة أن المجندة قامت بتسريب تلك المعلومات التي تتعلق بالمجند أو المجندة المرشحين للخدمة، والمعلومات الشخصية الخاصة بهم، أي عدد أفراد الأسرة ومناصبهم وغيرها من المعلومات الدقيقة. وهي المعلومات التي تخص المجندين المولودين، في الفترة من 1988 ـ 1993، فضلا عن المناصب المرشحين لها والوحدات العسكرية المنضمين إليها. 

    طرف ثالث
    صفحات شبكات التواصل الاجتماعي
    © AFP 2018 / THOMAS COEX
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    وبحسب التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن مدنيين ساعدهما جنديين آخرين تلقيا معلومات دقيقة عن عدد المجندين والأماكن المرشحين لها في الجيش الإسرائيلي، واتصلوا بهم وبعائلاتهم، وقاموا بنقل المحادثات لطرف ثالث خارجي، وهي التهمة التي استمرت لعدة سنوات، دون أي علم للجيش الإسرائيلي بتلك التسريبات الخطيرة. 
    تلقى الجيش الإسرائيلي شكاوى عدة حول تسريب تلك المعلومات، ما حدا به إلى فتح تحقيق عاجل.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإسرائيلي, إسرائيل, إسرائيل, إسرائيل
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