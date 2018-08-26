تقارير إسرائيلية: الاقتصاد الإيراني في طريقه للانهيار

على خلفية عزل البرلمان الإيراني لوزير الاقتصاد، مسعود كرباسيان، قال موقع إلكتروني عبري إن الاقتصاد الإيراني في طريقه للانهيار.

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي "jdn"، اليوم الأحد، أن قرار البرلمان الإيراني بعزل وزير الاقتصاد، مسعود كرباسيان، يأتي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، التي تعزى إلى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

ثاني واقعة من نوعها

وأورد الموقع الإخباري أن إيران استهدفت مجموعة من الوزراء الإيرانيين، كضحايا أو قرابين لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة وأنه ثاني وزير يعزل من منصبه منذ مطلع الشهر الجاري.

وأضاف "يحاول الاقتصاد الإيراني الاستفاقة من غفوته أو من اللكمة التي وجهها له الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب".

يشار إلى أن البرلمان الإيراني عزل وزير الاقتصاد من منصبه، على خلفية ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية الإيرانية.

وأشار الموقع الإلكتروني العبري، وثيق الصلة بطائفة الحريديم (اليهود المتشددون في إسرائيل)، إلى أن الإيرانيين ووسائل الإعلام الإيرانية نفسها يؤكدون أن عزل وزير الاقتصاد ومن قبله وزير التعليم، يعني تراجع الاقتصاد الإيراني واستهدافه، فضلا عن ارتفاع الأسعار.

بطالة ووضع اقتصادي سيىء

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يذكر أن البرلمان الإيراني سحب الثقة عن وزير العمل، علي ربيعي، مطلع الشهر الجاري، والذي حذر من أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية، حيز التنفيذ.واتهم ربيعي المتشددين في البرلمان باستهداف حكومة روحاني، الذي تعرض لضغوط متزايدة، في الأسابيع الماضية، لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في العام 2015، إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأمريكية، والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب.

فيما تواجه إيران أساسا مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها.

ويعد ربيعي من أبرز حلفاء الرئيس روحاني، وكان مستشاراً للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و2005.

محافظ البنك المركزي

فيما قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، ظهر اليوم، الأحد، أن الدور جاء على وزير الاقتصاد الإيراني، بعدما أقالت طهران كل من وزير التعليم، ومن قبله، محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

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ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الاقتصاد فشل في تأدية مهام عمله، في الحفاظ على استقرار اقتصاد بلاده، والذي يأتي على خلفية العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب.

فيما نقلت، من جانبها، القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، على لسان محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران قوله، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين.

حزمة مساعدات

ونفى ظريف أن تكون حزمة المخصصات الأوروبية لإيران، التي تصل إلى 18 مليون يورو، لتعويض الخسائر الواقعة على طهران، بسبب العقوبات الأمريكية، وقال: "تلك حزمة تساعد الجانبين على الاتصالات"، مضيفا "ترتبط تلك الحزمة بتعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي". وهو ما ذكرته القناة، أيضا، ضمن تقريرها المطول.

وأوردت القناة تصريح سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر أول أمس، الجمعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 18 مليون يورو إلى إيران، خطأ فادح.

قمة رباعية

فقد وصف نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رؤساء وزراء دول البلطيق، يوم الجمعة، قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 18 مليون يورو إلى إيران بأنه خطأ فادح، وعبارة عن جرعة سم للشعب الإيراني، مدعيا أن هذه المساعدات تذهب لإنتاج الصواريخ وللحرس الثوري.

רה"מ נתניהו במסיבת עיתונאים משותפת עם ראשי הממשלות של המדינות הבלטיות: "אני חושב שההחלטת האיחוד האירופי להעביר לאיראן 18 מיליון אירו, היא טעות גדולה. איראן ניסתה לבצע התקפת טרור על אדמת אירופה רק לפני שבועיים, בזמן ששר החוץ האיראני נפגש עם מנהיגים מאירופה. זה לא ייאמן" — חדשות עשר (@news10) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

ودعا نتنياهو عبر تغريدات على صفحة المتحدث الرسمي باسمه، عوفير جندلمان، ظهر الجمعة، جميع الدول، أن تعمل معا من أجل استئناف فرض العقوبات على إيران.

ومن جانبها، أشارت القناة العاشرة العبرية على موقعها الإلكتروني، في تقرير آخر، إلى أن نتنياهو اتهم إيران باستهدافها الأوربيين عبر تصدير الإرهاب إلى دول الاتحاد الأوروبي