مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح 11 في إطلاق نار عشوائي بولاية فلوريدا الأميركية، حسبما ذكر إعلام محلي مساء اليوم الأحد.

وقالت قناة "نيوز4 جاكس" المحلية، نقلا عن مصادر إن ما لا يقل عن أربعة قتلوا وجرح 11 آخرون.

وغرد رئيس شرطة جاكسونفيل عبر تويتر إن "حادث إطلاق نار عشوائي وقع بمهبط جاكسونفيل"، مطالبا الجمهور بـ"الابتعاد عن المكان لأنه غير آمن حاليا".

© AFP 2018 / Don MacKinnon الشرطة: 4 قتلى على الأقل في حادث إطلاق نار في مدينة فريدريكتون الكندية

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار وقع بأحد المطاعم التي كانت تستضيف مسابقة في ألعاب الفيديو.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي منافسة بين عدد من اللاعبين قبل أن يدوي صوت إطلاق النار في المكان.

ويقول مركز جاكسونفيل لاندينج على موقعه الإلكتروني إنه يتضمن مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة بحرية وآخر للألعاب والتسوق في وسط مدينة جاكسونفيل.

وأعلنت شرطة جاكسونفيل أن مشتبها به وجد مقتولا في موقع إطلاق النار العشوائي.

وأوضح مأمور شرطة جاكسونفيل "مشتبها به واحد وجد قتيلا في موقع الحادث، وليس معروفا إذا كان هناك مشتبه به آخر"، مضيفا "هناك الكثير من الأشخاص عالقون بأماكن مغلقة داخل مركز جاكسونفيل لاندينغ للتسوق".