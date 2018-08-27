عقوبات واشنطن ضد موسكو بسبب حادث "سالزبوري" المزعوم دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين

دخلت العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها سابقا، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ اليوم الاثنين بتوقيت واشنطن [ 7.00 - بتوقيت موسكو ].

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في الوثيقة التي ظهرت في السجل الاتحادي — الجهاز الرسمي المطبوع للحكومة الأمريكية: "وزارة الخارجية تقر بأن روسيا الاتحادية استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقانون الدولي.. ضد مواطنيها".

ووفقا للوثيقة "يدخل الإشعار حيز التنفيذ في 27 أغسطس/آب".

© Sputnik . Alex McNaughton بريطانيا والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا على عملية التحقيق في حادث سالزبوري

وأوضح البيان أنه وفقا للعقوبات يجب وقف أي مساعدات أمريكية لروسيا وفقا لقانون المساعدات الأجنبية للعام 1961، باستثناء "المساعدات العاجلة والإنسانية ومنتجات الغذاء وغيرها من المنتجات الزراعية".

كما أكد البيان أن وزارة الخارجية ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر" من قبل أي مؤسسة أمريكية.