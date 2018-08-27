الرئيس الفرنسي: الإدارة الأمريكية اليوم تهدد مبدأ تعددية الأقطاب

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإدارة الأمريكية بتهديد مبدأ تعددية الأقطاب في العالم، مشددا على أن الحوار مع واشنطن ضروري.

باريس — سبوتنيك. وقال ماكرون في مؤتمر أسبوع السفراء بباريس، اليوم الاثنين "الحوار مع واشنطن ضروري"، متابعا "الإدارة الأمريكية اليوم تهدد مبدأ تعددية الأقطاب وذلك يعود للأزمة التي تعيشها العولمة".

© Sputnik . Sergie Goneev ماكرون: مستعدون لشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدام دمشق للكيميائي

وأضاف ماكرون "ضرب مبدأ تعددية الأقطاب بدأ أيضا مع الإدارة الأمريكية السابقة".

وعلى جانب آخر، قال ماكرون "أحرزنا انتصارات عدة ضد الإرهاب في دول الساحل الأفريقي ويجب أن نستمر على هذا النهج".

وتابع "خلال الأشهر المقبلة سنجري عمليات عسكرية بالتعاون مع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس".

وأضاف ماكرون "يجب تعزيز دور القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، ويجب أن نعزز تعاوننا مع الجزائر لمكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه "يجب المساهمة أكثر في تعزيز أمن واستقرار مالي وبوركينا فاسو خلال الأشهر المقبلة".

وشدد ماكرون على أنه "لا يمكن تأمين استقرار منطقة الساحل طالما لم نحل الأزمة الليبية".