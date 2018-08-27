سيول الهند تواصل حصد الأرواح... ارتفاع عدد الضحايا إلى 445 قتيلا

ارتفع عدد ضحيا السيول والفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا جنوبي الهند إلى 445 قتيلا، منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وتضرر من تلك الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسية ما يقرب من 800 ألف شخص، ما دفع السلطات لنقل أكثر من 5 آلاف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

© AFP 2018 / PAUL ELLIS ارتفاع عدد قتلى فيضانات كيرالا الهندية إلى 400 شخص

وتواصل فرق الإنقاذ عملية البحث عن 15 مفقودا بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وبغلت خسائر السيول 3 مليار دولار، كما غمرت مياه الأمطار نحو 130 ألف منزل، و دمرت أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق.

وحصدت الأمطار الموسمية والفيضانات هذا العام أرواح أكثر من 1000 شخص، في 7 ولاية هندية.

وقاد الجيش الهندي باستخدام القوارب وطائرات الهليكوبتر جهود الإنقاذ للوصول إلى الناس، الذين تقطعت بهم السبل لأيام، بسبب الفيضانات وحوصر كثيرون فوق الأسطح، وفي الطوابق العليا من منازلهم، وهم في حاجة ماسة للغذاء ومياه الشرب.

وقال مصور من "رويترز" كان على متن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية، إن مستويات المياه انحسرت في قرى محيطة بمدينة كوتشي. وذكر مسؤولون أن فرق الإنقاذ تركز جهودها على بلدة تشينجانور، الواقعة على ضفاف نهر بامبا حيث يخشى أن تحاصر المياه نحو خمسة آلاف شخص.