بلجيكا تدين قرارا إسرائيليا

أدانت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، قرار إسرائيل بإعطاء تراخيص لإنشاء نحو ألفي وحدة استيطانية، في القدس والضفة الغربية، داعية تل أبيب إلى مراعاة القوانين الدولية وعدم تعريض الطريق لمفاوضات حل الدولتين إلى الفشل.

أمستردام — سبوتنيك. وكتبت وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية البلجيكية في حسابها على تويتر، اليوم الاثنين: "تدين بلجيكا قرارات إسرائيل التي تسمح ببناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية".

© REUTERS / الخارجية الفلسطينية تدين زيارات السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى المستوطنات

وأضافت الخارجية البلجيكية أن "بروكسل تدعو إلى احترام القانون الدولي وعدم تعريض الجهود المبذولة لإعادة المفاوضات لحل الدولتين للخطر بسبب قرارات فردية من جانب واحد".

وكانت اللجنة العليا للتنظيم والبناء الإسرائيلية صادقت على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية، من المتوقع أن تصادق اللجنة على بناء ألف وحدة استيطانية أخرى في مراحل متقدمة.