اتفاق جديد بين ترامب والمكسيك

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين: "توصلت الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق تجاري جديد يلغي اتفاق نافتا".
وأضاف ترامب: "من الممكن أن نوقع اتفاق منفصلا مع كندا"، موضحا: "سوف تبدأ المحادثات الثنائية مع كندا في القريب العاجل".
وركز المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون، منذ استئناف المحادثات الشهر الماضى، على التوصل لتفاهم مشترك.
وركزت المناقشات الثنائية بين واشنطن والمكسيك بشأن "النافتا" على صياغة قواعد جديدة لصناعة السيارات والتي كانت من أبرز النقاط التي اعترض عليها الرئيس الأمريكي.
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