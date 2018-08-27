وزير الأمن الإيراني يعلن القبض على مجموعتين إرهابيتين غربي البلاد

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي، كشف مجموعتين إرهابيتين في محافظة كرمانشاه أقصى غرب البلاد.

© AFP 2018 / Ebrahim Noroozi قائد البحرية الإيراني: انتقال النفط من مضيق هرمز يعتمد على تأمين الأمن من طرف إيران فقط

سبوتنيك . وقال علوي، بحسب وكالة الإذاعة والتلفزيون للأنباء: "إن القوى الأمنية والاستخبارية في مدينة كرمانشاه، استطاعت إلقاء القبض على مجموعتين ارهابيتين تتكونان من 12 شخصاً، قبل تنفيذها مخططاتها الإجرامية".

وأضاف علوي: "لقد تم قتل اثنين من أعضاء هذه المجموعة خلال اشتباكات مع قوى الأمن الإيراني، وتم ضبط كمية من الأسلحة من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وأجهزة اتصالات".

يأتي إعلان الوزير علوي بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان وزارة الأمن الإيرانية عن إحباط عمليتين إرهابيتين في محافظتي كردستان وخوزستان.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، في السابع من أغسطس/آب الجاري، أن "وزارة الأمن أحبطت عمليتين إرهابيتين قبل تنفيذهما من قبل مجموعات انفصالية وتكفيرية".

وأعلنت إيران إحباط عدد من المخططات الإرهابية في البلاد في السنوات القليلة الماضية.

وقُتل 11 عنصرا من قوات التعبئة "الباسيج" والحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مجموعة انفصالية، في 21 يوليو/تموز الماضي، بمنطقة مريوان في محافظة كردستان الحدودية.