فرنسا تعلن مقتل قائد كبير في تنظيم "داعش" خلال عملية عسكرية

أعلنت الدفاع الفرنسية اليوم الاثنين مقتل أحد كبار قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية عسكرية في مالي.

باريس — سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل شخصين آخرين، وتحقق قيادة القوات في الأسباب التي أدت إلى مقتلهما.

© REUTERS / Parwiz مقتل أمير "داعش" في أفغانستان و10 من قادة التنظيم بعملية شرقي البلاد

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع أنه في "السادس والعشرين من أغسطس/آب قامت قوة خاصة من باركان بالقضاء على محمد أج المونير أحد أبرز المسؤولين في تنظيم داعش ، بمنطقة الصحراء الكبرى، بعد عملية ضد مجموعة إرهابية في منطقة ميناكا".

وأضاف البيان "جرت العملية بعد أن قامت طائرتان حربيتان من نوع ميراج 2000 بتوجيه غارة على موقع الإرهابيين قبل أن تقوم قوة عسكرية بعملية على الأرض".

وأتم البيان "العملية أدت لمقتل محمد أج المونيو وأحد معاونيه كما توفي أثناء العملية مدنيان امرأة ومراهق"، مشيرا إلى أن "قيادة القوات المسلحة تحقق لمعرفة الأسباب التي أدت لمقتل مدنيين أثناء الغارة".