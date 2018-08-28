ترامب وميركل يدعمان محادثات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إزالة الحواجز التجارية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يدعمان المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إزالة الحواجز التجارية.

© Sputnik . فلاديمير سيرغييف الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تقيد ارتفاع أسعار النحاس

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في البيان: "لقد أيدوا بقوة المناقشات الجارية بين واشنطن وبروكسل بشأن إزالة الحواجز، التي تعيق تعميق العلاقات التجارية".

وجرت المحادثة على خلفية اتفاقية التجارة الحرة، التي أعلنها ترامب مع المكسيك، متجاوزا كندا، التي كانت الطرف الثالث في المحادثات.

وصرح ترامب مرارا أنه يفضل معاهدات التجارة الثنائية عن المتعددة الأطراف، لكن الإدارة الأمريكية مع ذلك تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وليس مع دول الاتحاد الأوروبي منفردة.